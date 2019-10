Bár messze vagyunk attól a kortól, amikor három tenger is mosta a tudjukminket – valójában sose mosta, még kettő se, de erről majd máskor –, a magyar hajógyártás egészen a huszadik század utolsó harmadáig létező és igen jelentős iparág volt. Bár Hajógyárinak az Óbudaiként is ismert szigetet nevezik, a nála némileg északabbra lévő Népszigeten, annak Újpesti-öböl felőli részén szintén jelentős, csaknem száz évig tartó hajógyári tevékenység folyt az 1990-es évek elejéig (sőt, a valójában félsziget szigeten, ami bár a XIII. kerülethez tartozik, a IV.-ből vezet be rá út, a mai napig van hajós tevékenység, itt működik például a Mahart Újpesti Hajójavító nevű cége).

A Népsziget, sőt, az ország egyik legnagyobb hajógyára is itt volt. A fennállása utolsó éveiben Ganz Sziget Hajó-, Daru- és Acélszerkezetgyártó Kft.-nek hívott vállalatot még 1907-ben alapították, mint a Hajózás.hu három évvel ezelőtti cikkéből kiderül, a vidám ötvenes években még a kommunista Románia miniszterelnökének nevét is felvette (Gheorghe Dej Hajógyár), de ami sokkal fontosabb: a második világháború végétől a bezárásáig ez a Ganz gyár építette a legtöbb úszódarut. Méghozzá nem is akármilyeneket: itt készült például 1980-ban – az Árpád híd (át)építéséhez – az a Clark Ádám úszódaru, amely évtizedeken át Közép-Európa legnagyobb úszódarujának számított, kapacitása 2006 óta 200 tonna. És amely legutóbb idén nyáron került a hírekbe, azzal a szomorú aktualitással, hogy a Hableány tragédiája után a hajó roncsát az tudta kiemelni a Dunából (az úszódaruról akkor készített videónkat itt nézheti meg).

A népszigeti Ganz gyár története hasonlóan szomorú. A vállalat ellen épp fennállása századik évében, 2007-ben indultak az első végrehajtási eljárások, 2009-ben felszámolás alá került, 2010-től rendszeres szereplője volt az adóhivatali feketelistáknak. A felszámolás végén, 2017 elején a cég megszűnt. A népszigeti egykori gyártelepe, az egykori ezreknek munkát adó üzem ma, két és fél évvel a vállalat megszűnés után szívszorítóan néz ki, mint minigalériánkban is látható.