55. alkalommal rendezte meg a londoni Natural History Museum az Év Természetfotósa című természetfotó pályázatát. Ahogy minden évben, idén is rengetegen, több mint 100 országból több mint 48 ezer képpel neveztek. Az Év Természetfotósa 2019-ben végül a kínai Jongqing Bao lett a Tibeti-fennsíkon készült fotójával. A legjobb képekből az Index is készített egy válogatást, itt lehet megnézni. A kiemelt képek készítői közé három magyar fotós is bejutott: Koncz-Bisztricz Tamás, Máté Bence és Potyó Imre.

Egy másik, magyarokat is érintő verseny viszont még nem zárult le, a közönségszavazás, a LUMIX People's Choice Award ugyanis még tart. Itt 25 kiválasztott képből az internetes szavazók döntik el, hogy ki legyen a győztes. Idén egy magyar fotós, Tökölyi Csaba Dressed for Dawn című képe is versenyben van. A fotó különleges nézőpontból ábrázol egy kócsogot, és itt lehet szavazni rá. A LUMIX People's Choice Award szavazása 2020. február 4-ig tart.