A világ leghosszabb ideje létező, már a Szovjetunió fennállásának idejét is meghaladó kommunista rezsim harmadik generációs vezetője a családi hagyományoknak megfelelően szeret megtekinteni dolgokat. Ha ez atombomba, akkor abban nem tudunk neki segíteni, de modern diktátorként másra is veti vigyázó tekintetét, cipőkre, síparadicsomra, meg igazira, műbélre – vagy igazira – esetleg krumplira. Utóbbit a múlt hónapban sokszor mutogatták itthon is, de amiben igazán bevágódnánk nála, az a jelek szerint nem más, mint a termálvíz.

Fotó: KCNA

Legutóbb ugyanis épp egy termálfürdőt tekintett meg otthon, Észak-Koreában – írta a CNN. Hogy a nép egyszerű gyermeke az egyemberként-mozdul-százezer-katona-bemutató és az alapvető-élelmiszerért-sorban-állás között mikor juthat el ilyen helyre ott az nem derül ki, de az örökké jegyzetelő katonák gyűrűjében dolgokat megnéző vezér láthatóan nagy érdeklődéssel figyelte a Yangdokban felújított, továbbfejlesztett spa resort-komplexumot és a gőzölgő fürdővizet, szóval, ha úgy adódna, hogy Trumppal megint összefutna és ehhez a legnyugatibb keleti, legkeletibb nyugati országot választaná helyszínül, akkor Miskolctapolcától Egerszalókon, Budapesten át Hévízig bárhol megtalálná a számítását. És van, aki Trumpnak is tudna megfelelő programot kínálni, arra most nem linkelek semmit.