"Minden kedves rajongómnak Indianapolisban: fájó szívvel kell közölnöm a hírt, hogy rendkívül rosszul vagyok, és ezért nem tudok fellépni ma este" – ezekkel a szavakkal mondta le Elton John szombaton az aznap esti koncertjét.

Az énekes minden bizonnyal anyósa halála miatt érzi magát ilyen vacakul: férje, David Furnish anyja, Gladys Furnish ugyanis csütörtökön meghalt. John aznap este épp Torontóban lépett fel, és a koncerten a Don't Let the Sun Go Down on Me című dalát az asszonynak dedikálta.

Elton Johnnak legközelebb hétfőn lenne fellépése Nashville-ben, de hogy ezt a koncertet végül megtartja-e majd, még nem tudni. A férje, David Furnish pénteken jelentette be anyja halálát az Instagramon. (via Variety)