Sokan támadtak be egy kínai kávézót, mondjuk minden okkal: a csengtui kávézóban ugyanis kutyákat kezdtek el fekete-fehérre festeni, hogy pandáknak nézzenek ki - és hogy így az üzlet kiemelkedjen versenytársai közül.

A kávézó egyébként a város délnyugati részén található, közel az óriáspanda szülőhelyéhez, ezért is lehetett ilyen - turisztikailag biztosan - kézenfekvő ötlet a kölyökpanda-másolatok készítése. A hely egyébként nem csak saját csau csau kutyáit festi, hanem még átfestő szolgáltatást is ígér azoknak a gazdiknak, akik saját kutyáikat szeretnék befesteni. A kutyafestés 1500 jüanba, azaz kb. 60 ezer forintba kerül.

Ez az üzleti modell egy darabig működött is, legalábbis addig, amíg nem kerültek ki a nemzetközi és kínai közösségi oldalakra is a fentihez hasonló videók a kutyapandákról. Ezek láttán a civilektől kezdve aztán tényleg mindenki kiborult, a People's Daily arról is beszámolt, hogy nem ez az első alkalom, Kínában már egyszer próbáltak kutyákat mini tigrisekké átfesteni. A PETA, meg úgy alapból a normális emberek pedig nem győzik az esettel kapcsolatban hangsúlyozni:

Bármilyen cuki is, hülyeség és súlyos veszélyeztetés a kutyákat befesteni. Nem arra vannak.

(CNN)