Na jó, mondjuk azt pont nem, de medvét, pandát, macskát, nyulat és pingvint viszont igen. Japánban amúgy is szinte mindent kitalálnak, majonézes fagyit vagy pizzarulettet, sőt még azzal is kísérleteznek, hogy megcsípi-e a zebrára festett tehént a szúnyog. De szerencsére szoktak csak szimplán aranyos dolgokat is csinálni, hiszen mi lehetne szebb gondolat annál, minthogy

A sporteszközünk egyben a legjobb plüssbarátunk is legyen?

Kitalálták ugyanis, hogy a fitnesz labdára nem is lenne hülyeség egy puha borítású, állatos formát felhúzni, hogy aztán ne csak nyújtani meg ülni lehessen rajta, hanem legyen mondjuk egy gigászi macskánk is otthon:

vagy mondjuk egy maci is ülhetne így a fotelünkben:

A huzatokat egyébként online itt lehet megrendelni, az áruk 3278 jen, azaz kábé 8500 forint. Ha még ennél is olcsóbban akarnánk megvenni, akkor már az Amazonon is fent vannak, itt 2500 jenért (kb. 6500 forint).

(via SoraNews)