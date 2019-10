Na jó, nem tudom, hogy korábban kiderült-e már ez valaha, de az biztos, hogy most kiderült, egy 19 éves kaliforniai srácot ugyanis börtönre ítélték, miután tavaly nyáron betört a Santa Ana Zoo-ba, és ellopot egy gyűrűsfarkú makit.

Aquinas Kasbar egy erővágóval vágott lyukat a csuklyásmajmoknak és lemúroknak fenntartott kifutó kerítésébe, aztán onnan szépen magával vitte a 32 éves, Isaac névre hallgató gyűrűsfarkú makit. Ez nemcsak azért nem volt jó ötlet, mert lopni morálisan rossz dolog, hanem azért is, mert

a Madagaszkáron őshonos – igen, Julien király is ilyen állat volt, jól emlékeznek – gyűrűsfarkú maki a világ 25 legveszélyeztetettebb főemlőse közé tartozik,

meg mert ezek az állatok általában legfeljebb 25 évig élnek, Isaac pedig ezt már jócskán túlszárnyalta – ezzel amúgy ő a legidősebb fogságban élő gyűrűsfarkú maki Észak-Amerikában.

Egy ilyen öreg állatnak nyilván nem tesz jót, ha kiemelik az élőhelyéről, és beteszik egy levegőtlen műanyagdobozba, aztán otthagyják egy szálloda előtt. Kasbar mondjuk láthatóan megbánta a dolgot, a dobozon két papírt is hagyott, amik alapján be lehetett azonosítani a tartalmát. A fiatal azt is hozzátette, hogy mielőbb juttassák el a rendőrségre az állatot.

Isaac végül baj nélkül visszakerült az állatkertbe, és a lyukon át elkóborolt többi állatot is sikerült visszaterelni a ketrecbe. Kasbar nem járt ilyen jól: a hétfői döntés értelmében a három hónapos börtönbüntetése mellett még 8486 dolláros kártérítést is kell majd fizetnie az állatkertnek. Mondjuk ahhoz képest, hogy akár egy év börtönt és 100 ezer dolláros büntetést is kaphatott volna, igazából még örülhet is.

