Azok a fiatalok, akik ma az európai polgári demokrácia megvalósításáért küzdenek, két okból hajtanak fejet a kommunista Nagy Imre és társai előtt. Mi azokat az államférfiakat tiszteljük bennük, akik azonosultak a magyar társadalom akaratával, akik, hogy ezt megtehessék, képesek voltak leszámolni a szent kommunista tabukkal, azaz az orosz birodalom feltétlen szolgálatával

– ismerős szavak? Ha nem, sebaj, segítünk: az 1956-os forradalom mártír miniszterelnökének, Nagy Imrének az újratemetésének elmondott beszédből idéztünk. Az újratemetés 1989 nyarán volt, az „orosz megszállás” kifejezéssel kezdődő beszédet egy bizonyos Orbán Viktor mondta, akinek akkor még nem volt szokása közép-ázsiai törpediktátorok között kipcsakolni és hazajáró vendégként fogadni a moszkvai Kreml autoriter urát.

De hát sok víz lefolyt azóta a felcsúti Pancho aréna mellett csordogáló Váli-patakon, hősök és világlátások jöttek és mentek. Sőt, jönnek ma is. Ennek apropóján posztolta a Facebookon a világhírű magyar író, az Index tárcasorozatában is rendszeresen publikáló Dragomán György egy négy évvel ezelőtt írt kis limerickjét; állítólag a Facebook dobta fel a napi emlékei között – ha tényleg, akkor valószínűleg négy éve is épp egy Orbán–Putyin-találkozó lázában égett e kis hon.