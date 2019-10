Úgy tűnt, hogy a 35 éves madár sorsa örökre megpecsételődött, és pár nélkül tengeti majd hátralévő napjait. Ami, mivel a királyalbatroszok általában 58 évig élnek, elég hosszú időnek ígérkezik. Az új-zélandi Otago Peninsula Trust szakemberei már fogadásokat akartak kötni, hogy Robnak mennyi esélye van arra, hogy talál magának valakit, és valaki poénból azt is felvetette, regisztrálják valamilyen társkereső alkalmazásban.

Rob nem volt mindig volt magányos, négy partnere is volt korábban, de sajnos mind elpusztultak, és nem talált senki olyat, aki kitartott volna mellette. Nem tudni, hogy miért nem keltette volt sikeres az elmúlt 10 évben, Hoani Langsbury ökológus szerint emberi szemmel nem látni semmi olyan külső jegyet, amiben nagyon eltérne a többiektől, ráadásul komoly erőfeszítéseket tett, hogy párra találjon, az utóbbi pár évben mindig ő volt az első madár, ami visszatért a kolóniához párzási időszakban. Talán a hangja nem volt elég meggyőző - véli a szakember.

Bármi is volt ok, most akadt egy tojó, aki úgy döntött, Rob partnere lesz. Az, hogy lesznek utódaik, az persze kérdéses. Ezeknél a madaraknál akár 3-4 évbe is telhet, amire az udvarlási szakasz véget ér, és a pár úgy dönt, hogy ideje fiókákat vállalni. Némi reményre ad okot, hogy Robnak és párjának is van már gyakorlata.

Fotó: albatrosscentre / instagram

(Guardian)