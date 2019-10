Tényleg közeleg a tél, míg a múlt héten még strandolni is lehetett, most már látszik az ember lehelete reggel, sőt, az egyik kollégánk arra ébredt, hogy jégvirágos lett az ablak, de olyanról is hallottunk, hogy valaki majdnem elvágódott a jeges járda miatt, amikor munkába indult.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat aktuális térképe szerint amikor ez a poszt íródott, észak-keleten még több helyen lehetett - 3 fokot mérni. Azért majd alakul a helyzet, az OMSZ előrejelzése szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 8 és 13 fok között valószínű. De péntek reggelre természetesen megint több helyen megy majd fagypont alá a hőmérséklet.

Ha Önnek is van fotója a fagyos reggelről, küldje el a tema@mail.index.hu címre.