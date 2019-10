Sir Paul McCartney és Ringo Starr többször is dolgozott már együtt, idén például fel is léptek közösen Los Angelesben, de McCartney Starr október 25-én megjelent albumán is zenélt.

A What's My Name című albumon feldolgozták együtt a Grow Old with Me című számot is, amit John Lennon írt még 1980-as Double Fantasy című lemezéhez - arra azonban a dal végül nem került rá.

Starr azt is felidézte, hogy az egykori demofelvételen még az is hallható, amint Lennon azt mondja a dalra, hogy