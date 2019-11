Több szempontból is kevésbé lesz illúzióromboló, hogy idén már biztosan nem képviselők és/vagy a Mikulásnak öltözött képviselők osztogatják majd a szaloncukrot december 6-án a józsefvárosi gyerekeknek. Merthogy eddig ez így volt.

Pikó András pénteki Facebook bejegyzéséből derült ki, hogy Sára Botond, fideszes polgármester vezetése alatt, fideszes politikusok dolgoztak a Mikulás helyett is. Idén ezt a hagyományt szakítja meg az újonnan megválasztott polgármester.

Viszont idén is lesz jégpálya és a téli szünetben biztosan a korcsolyabérlést is ingyenessé tesszük, ne ezen múljon, hogy a szegényebb gyerekek tudnak-e korizni vagy sem

– írta Pikó.

Azt is hozzátette, hogy ugyan még nincs kerületi újság, Facebook oldal és az infópontok is hiányoznak, de ezeken is dolgoznak már. Legkésőbb december elején pedig meg is jelenhet az első kerületi újság.