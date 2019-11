Meglepő prezentációra hívta fel a figyelmet egy olvasónk. A MÁV logójával ellátott "Szolgáltatásfejlesztés - Fókuszban az utaskiszolgálás javítása" című diasor feltehetőleg valami utasokat érintő stratégiákról szóló előadáshoz készülhetett. Nem is lenne túl érdekfeszítő olvasmány, ha nem lenne a végén három utasprofil, azaz három elképzelt személy, akikkel feltehetően azt voltak hívatottak bemutatni, hogy kikkel is kell számolni a MÁV-os stratégiák kialakításánál.

Ennél a résznél a prezentáció készítőjének némileg megszaladt a fantáziája.

Az első még egész érthető: Anna (45) az ingázó, szeretne kiszámítható közlekedést, rövid sorban állást és a többi. A második elképzelt utasnál – Ákos (22) kollégista – már valami elfojtott frusztráció törhetett fel a szerzőben, ugyanis szerinte Ákos:

...költségvetése változó, a diákmunkák és heti egyetemi bulik számának függvényében. Teljesen digitális lenne [bármit is jelentsen ez – ZE.], de ha elfogy az ösztöndíj (vagy ha egy félévre kimarad belőle), anyukája húszezresekkel segíti ki, azzal tengődik hó végéig.

Oké.

És végül, de nem utoljára, itt van: BÉLA.

Béla (32), turista, aki minden vasúti dolgozó rémálma lehet, ugyanis Béla:

jogsi nélküli BKK felhasználó, "aki ritkán merészkedik ki a nagykörút vonzáskörzetéből, mert minek".

csak borozni jár a haverokhoz Balatonra,

ritkán utazik, de "akkor a frász tör rá, és ennek hangot is ad a Facebookon."

A profilokhoz tartozik még "célok" és "problémák" mező is. Bélának két célja van:

vidéken inni egyet

rokonlátogatás.

Béla alkoholtól és rokonoktól beszűkült nagykörúti, életnek csúfolt nyomorát a következő problémák keserítik meg:

helyismeret és információ hiány

"Milyen pótjegy???"

"Akkor most vihetem a bringámat?"

Tegyük hozzá, hogy ez feltehetően egy belső használatra készült valami, és biztos vagyok benne, hogy jóhiszeműen írták, még ha kicsit életszerűtlennek is tűnik, hogy a részeges turisták jelentenék az utasok jelentős hányadát. A dokumentumról természetesen megkérdeztük a MÁV-ot is, amint válaszolnak, mi is frissítjük a cikket.

Íme a három profil teljes terjedelmében: