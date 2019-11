Az elmúlt években több példa volt arra, hogy kisebb olasz városokban pár dollár értékben árultak házakat annak érdekében, hogy az elnéptelenedő települések lakosságszámát növeljék.

Nemrég a Nápoly-közeli Zungoli és a szicíliai Sambuca városában osztogattak pár dollárért ingatlanokat, hogy új lakosokat vonzzanak be.

Most a szicíliai Cammarata város most a pár dollár helyett ingyenesen hirdette meg az ingatlanokat, de ahogy az eddigi hasonló kezdeményezéseknél, most is feltételekhez kötik azok megszerzését.

Vincenzo Giambrone polgármester feltételei között szerepel, hogy az igénylőnek vállalnia kell az ingatlan felújítását három éven belül, és 5000 euró kauciót kell kifizetnie. Ez utóbbi összeget viszont a felújítás után visszatérítik az új tulajdonosnak, akinek részletes felújítási tervet is be kell nyújtania. A kisgyerekes fiatal párok akár 1000 eurós bónuszt is kaphatnak majd az új otthonuk mellé. Aki megfelel a feltételeknek és a kritériumoknak, az kap végül új otthont.

A polgármester, akinek Cammarata a szülővárosa, azt nyilatkozta, hogy egyelőre nagyjából 15 elhanyagolt, felújításra váró épületet fognak szétosztani, de további 100-ra is hasonló sors vár majd.

Azért forszírozza különösen a lakásosztást, mert egy gyönyörű történelmi várost sodorhat a feledésbe az elnéptelenedés.

