Az MME szóvivője, Orbán Zoltán egészen meglepő videót készített a kiskunsági Apajon: egy egyébként Afrikában élő, de mára világpolgárként ismert pásztorgém lovagol egy legelésző házi bivaly hátán.

A pásztorgém bizonyíthatóan először 2016-ban költött hazánkban, és bár nem fenyegetett státuszú, Magyarországon védett, eszmei értéke példányonként 25 ezer forint. Mint Orbán írja, ez a faj előszeretettel vadászik a legelő nagytestű állatok (akár elefántok) hátáról rovarokra, egyéb apró gerinctelenekre és akár gerincesekre (halak, kétéltűek, hüllők) is. A nagytestű patásokat követő életmód valószínűleg még a szárnyas ragadozók ellen is jelentős védelmet nyújt, amire szüksége is van – ezen a felvételen például látható a háttérben néhány vadászó rétisas.