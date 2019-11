Az osztrák Thomas Schranz különös módját választotta a juhai megvédésének a nyugat-tiroli Tösensben. Schranz gazda ugyanis pásztorkutyái mellett egy hím és egy nőstény lámát is tart, abban a reményben, hogy az akár két méter magasra is megnövő, másfél mázsás állatok elriasztják a ragadozókat. Az utóbbi időben ugyanis több juhot is elejtettek Nyugat-Tirolban az Olaszországból és Svájcból átkóborolt farkasok.

(MTI)