II. Erzsébet öltöztetőnője, Angela Kelly nemrég adta ki emlékiratait, amiben többek között arról ír, hogy a királynő igyekszik haladni a korral, ezért a jövőben nem hord majd szőrméből készült ruhadarabokat, máshogy oldják majd meg, hogy ne fázzon hideg időben.

A királynőnek a ruhatárában több szőrmével díszített darab is volt, például az a palást, amit 1953-ban viselt a koronázási ceremónián, de volt egy földig érő bundája is, és amikor 2008-ban Szlovákiába látogatott, egy olyan kabátot is viselt, aminek szőrmeszegélye volt. Az állatvédők pedig többször nemtetszésüket fejezték ki emiatt, és úgy tűnik, végre célt értek.

Nagy-Britanniában egyébként közel két évtizede tilos állatokat a szőrméjükért tartani. Igaz, az importot továbbra is engedélyezik. A szőrmetilalom egyébként szépen terjed a nagyobb divatházak között is, pár hónapja például a Prada döntött úgy, hogy száműzi a kínálatából a szőrmét.

(Telegraph/Sky News)