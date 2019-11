Talán sokakban az elmúlást idézi fel az ősz, a fák lehullajtják a levelüket, amik végül elrohadnak – ahogy mind fogunk. Azonban, ha egy kicsit közelebbről megvizsgáljuk, hogy mi is történik ősszel, még a bomlásban is hemzsegő életet találunk, hívja fel a figyelmet a BBC kisfilmje, a Magic of Decay.





Ahogy lehullnak a levelek, és nyirkosra fordul az idő, a gombaspórák életre kelnek, és gombafonalak finom hálója szövi át az avart. A gombák speciális enzimeket termelnek, amik segítenek felszabadítani a rothadó levelekből a tápanyagokat.



Az avarlakó gerinctelen állatok felaprítják a lehullott leveleket, amit a gombák így még könnyebben szét tudnak bontani. A földigiliszták is kiveszik a részüket az őszi levelek eltakarításából, a kis jószágok nagy szolgálatot tesznek azzal, hogy beviszik a föld alá a kiszemelt falatot, így segítenek a tápanyagokat a talajba juttatni.

A föld alatt szétterülő gombafonalak is fontos szerepet játszanak abba, hogy a tápanyagok eljussanak az erdő minden pontjába. A bomlásból származó értékes tápanyagokat a gombák juttatják el a fáknak, akik cserébe cukrokkal hálálják meg az ajándékot. Így jut vissza a tápanyag a lehulló levekből a fákhoz, és így tudnak tavasszal ismét kizöldülni.