A Világ Igaza díjasok alapítványa 75 év után megszervezett egy találkozót Jeruzsálemben a ma 92 éves Melpomeni Dina és az általa 1943-ban bújtatott zsidó család tagjai és leszármazottai között.

Melpomeni Dina akkor még tinédzser volt, és testvéreivel együtt Thesszaloniki melletti otthonában rejtegette a Mordechai család öt tagját a holokauszt idején, miközben a városban majdnem teljesen megsemmisítették a zsidó közösséget.

A Mordechai család ma már 40 fős, tagjai vasárnap egyenként ölelték meg az idős görög asszonyt, és köszönték meg neki, hogy ma is élhetnek. Az asszony eközben egy kerekesszékben ülve sírt, ahogy az őt megölelőknek is potyogtak a könnyei:

With tears in her eyes, 92-year-old Melpomeni Dina reunited with the Jewish siblings she hid from the Nazis in Greece during World War II. pic.twitter.com/MrPssaOu0F