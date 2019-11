Recep Tayyip Erdoğan látogatása alatt a forgalomkorlátozás érintette a Hősök terét is, de azért reggel még nem volt teljesen elzárva a gyalogosforgalom elől, így a turisták is látogathatták a teret, ahol az idegenvezetőtől nem csak azt tudhatták meg, hogy Könyves Kálmán "very liberal king" volt – mert "megtiltotta, hogy boszorkányság vádjával nőket égessenek el" (bár a "boszorkányok pedig nincsenek" dolog nem ilyen egyszerű) –, de azt is láthatták, hogy Szerbia hadereje is megemlékezett koszorúval a hősökről.

A szalagon lévő felirat így szól: "Dicsőség az elesett hősöknek - Szerb Katonaság". A koszorú nem a Szerbiát jó négyszáz évre uralma alá hajtó Oszmán Birodalom utáni modern Törökország elnökének csütörtöki látogatására van időzítve a törökverő Hunyadi Jánosra is emlékező Hősök terén, csupán arról van szó, hogy november 6-án itt járt a szerb vezérkari főnök, Milan Mojsilović, aki hivatalos programja során koszorúzott a téren, nem csak a szerb, hanem minden elesett hős előtt tisztelegve – tájékoztattak a szerb nagykövetségen.