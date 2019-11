Leeresztésbe szúrták a pelenkás Trump-óriáslufit Alabama államban. A ballon még 2018 nyarán vált híressé, amikor Donald Trump londoni látogatása alatt tüntetések kezdődtek az Egyesült Királyságban, és ekkor emelkedett először a levegőbe.

Az óriáslufi szálltában hat méter magas volt, Trump jellegzetes sárga haját viselte a fején, pelenkát a kényes részein, és mobiltelefont szorongatott a kezében.

Az amerikai elnök most Alabama államba látogat majd, és ugyanúgy fel akarták röptetni az óriáslufit, de egy mérges férfi késsel végighasította a hátát.

