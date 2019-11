Nyilvánvalóan önöket is lázban tartja vasárnap óta, hogy Dobó Kata vajon tényleg azt hitte-e, hogy Ed Sheerannel találkozott a Los Angeles-i reptéren. Erre a kérdésre ugyan továbbra sem lehet biztos választ adni, de így is oszlik a köd, kiderült ugyanis, hogy az imposztor nem pusztán hasonlított Ed Sheeranre,

hanem egészen konkrétan azért ment los angelesbe, hogy Ed Sheerannek adja ki magát.

Az egész trükköt egy Josh Pieters nevű youtuber találta ki – aki amúgy lényegében az egész csatornáját ilyen átverésekre húzta fel –, a koncepció pedig az volt, hogy a vasárnap a Los Angeles-i Staples Centerben zajló KSI kontra Logan Paul bokszmeccsen hitessék el mindenkivel, hogy Ed Sheeran látogatott oda.

Ez amúgy a fenti videót látva elég jól is sikerült, de az Ed Sheerant játszó manchesteri Ty a jelek szerint élőben annyira hasonlított Ed Sheeranre, hogy már a reptéren lerohanták az emberek. Köztük Dobó Katával, aki így be is került a videóba, 1:40-nél lövi boldogan a fotót a sráccal.

Fotó: YouTube / Josh Pieters

Ennek fényében már érthető, hogy a kamu Ed Sheeran miért beszélgetett el ilyen készségesen mindenkivel ahelyett, hogy jelezte volna, hogy ő valójában nem Ed Sheeran. És hát így talán az is érthetőbb egy fokkal, hogy Dobó Kata miért hitte azt, hogy Ed Sheerannel találkozott (már ha azt hitte, természetesen).