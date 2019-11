Elkelt a világ legdrágább órája Genovában, írja a Portfolio. A Patek Philippe Grandmaster Chim Ref 6300A-t 31 millió svájci frankért, vagyis több mint 9 milliárd forintért (!!!) adták el az Only Watch aukcióján.

A rekordot eddig szintén egy Patek Philip óra tartotta, a Henry Graves Supercomplication, amit 2014-ben 24 millió dollárért vásároltak meg. A Rolex csak a harmadik helyre fért be 2017-ben a már-már gázosan olcsó, 17 millió dolláros Newman Daytone karórájával.

A Grandmaster Chime egyébként tényleg egy műszaki agyeldobás, hiszen több mint 1300 mozgó alkotórészből és 200 úgynevezett tok alkatrészből áll. Ami a mostani Ref 6300A árát a sztratoszférába küldte az az, hogy ez az óra egyedi darab, és ezt az órán sem fejeltették el hangsúlyozni a "The Only One" felirattal.

Érdemes megjegyezni, hogy nyilvántartanak drágább órákat is a világon, ám ezeknek csak becsült értéke van, hiszen nem kerülnek forgalomba. Így a Patek Philippe Grandmaster Chim Ref 6300A-t azért nevezhetjük a világ legdrágább órájának, mert ennél többet egyetlen más óráért sem fizettek ki.