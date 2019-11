Don't try this at home rovatunk mai különkiadásában: Bagdadban hónapok óta tartanak a kormányellenes tüntetések, a rendőrök a kutyák, a gumilövedék és a könnygáz mellett olykor éles lőszert is bevetnek, 320 halottról lehet tudni eddig, plusz több ezer sebesültről. És még ilyen kontextusban is elég meredek ez a Twitteren terjedő videó egy tüntetőről, aki egy pórázon vezetett oroszlánnal (!) érkezik az utcai demonstrációra, akkurátusan iraki zászlóba öltöztetve a jószágot, hogy egyértelmű legyen, kivel van:

MEANWHILE IN #IRAQ



Iraqi protesters bring LION to the protesting areas after security forces intervened protests with Police dogs. pic.twitter.com/zkELq6IPcK — Fatih (@fatihcagrii) November 14, 2019

