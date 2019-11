28 botütésre ítéltek, és az ítéletet azon nyomban végre is hajtották egy Muklish nevű férfin Indonéziában. A nyilvános megaláztatást (maga a fenyítés jelképes, láthatóan nem okoz nagyobb fájdalmat vagy sérülést) házasságtörés miatt kellett elszenvednie neki, és a hölgynek is, akivel rajtakapták. Ez eddig még nem biztos hogy megütné hírértékben a nemzetközi sajtó ingerküszöbét, csakhogy: Muklish egy helyi politikus. Az ottani mércével is konzervatívnak számító Aceh Ulema párt képviselője

A törvényt, ami a házasságtörést így bünteti (és hasonlóképpen a homoszexualitást és az alkoholfogyasztást is), ő maga is megszavazta.

A párt szóvivője a CNN-nek azt mondta, nincs itt semmi különös látnivaló, a törvények mindenkire vonatkoznak, ha áthágod a szabályokat, így jársz.