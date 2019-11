Az amerikai Eventique egy elég menő rendezvényszervező cég Amerikában, ügyfeleik közt ott van a Nike, a Twitter és az Amazon is, mégis olyan botrányba keveredett, ami alaposan megtépázhatja a hírnevét. A cég egyik kirúgott alkalmazottja ugyanis beperelte őket diszkriminációért, vette észre az NBC News hírét a 24.

Wesley Werneckét a cég vezérigazgatója vette fel senior producernek, és addig nem is volt baj a munkájával, amíg a kollégái el nem kezdték piszkálni a jegygyűrűje miatt, mondván túl nőies. Egy alkalommal Wernecke megunta a dolgot, és arra a kérdésre, hogy a feleségének is ilyen gyűrűje van-e, azt felelte, hogy igen, és Evannek hívják.

Miután így kiderült, hogy meleg, a főnöke egyre kevesebb mítingre hívta be, és a céges rendezvényekről is mellőzte, ami eléggé megviselte Warneckét. A férfit a főnöke végül kirúgta, miután azt mondta neki, hogy a fizetését a felére csökkentik, mert "sokkal többet fizetnek neki, mint a többi nőnek az irodában" (ami eleve felháborító), majd még egyszer levett a fizetéséből. A vezérigazgató ügyvédje tagadja az állításokat, az ügy feltehetően a bíróságon folytatódik.

The lawsuit says Eventique CEO had lowered Wesley Wernecke’s salary from $145,000 to $58,000, or 40% less than the starting salary he was promised, after finding out his sexuality. https://t.co/FZxu3hFfOJ