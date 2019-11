Michael Carroll ma már elmondhatja magáról, hogy mindenen túl van. A férfi 2002-ben 10 millió fontot nyert lottón, és ahogy az egy fiatal brithez illik, szépen el is tapsolta az összest piára, drogra, prostituáltakra. Azazhogy nem az egészet, mert 4 milliót szétosztogatott a barátainak, családjának, vett egy kis kúriát meg sportkocsikat. Ez utóbbiak sincsenek már meg.

A fennmaradó pénzt 8 év alatt sikerült eltapsolnia: azóta is gyakran emlegeti úgy, mint élete legjobb tíz évét. De mindezek már csak emlékeiben élnek, így, hogy a pénz elszállt, a férfi tíz fontos órabérérét bányászként dolgozik a skóciai Moray-ben.

A férfi a Mirrornak beszélt arról, hogy változott meg az élete, hogyan szórta a pénzét, ami csak a csövön kifért, napi két üveg vodkával színezve. Nem bánta meg, mondja, de most boldogabbnak nevezi magát, mint akkor, mert visszakapta az életét. Szó szerint visszakapta, mert egy szörnyeteg lett belőle, meggyűlt a baja a rendőrséggel, kokain birtoklásáért ült is, a szomszédai is feljelentették.