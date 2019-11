Fatolvajok támadtak Romániában a Netflix stábjára, írja a Romania Insider. Épp a Broken című sorozatot forgatták a Domogled-Cserna Nemzeti Parkban, amikor a stábra rátámadtak a helyi fatolvaj-maffia tagjai.

A Broken című minisorozat a fogyasztói társadalom okozta drámai természeti károkat igyekszik feltérképezni, a sorozat egyik epizódja pedig a romániai illegális fakitermelésről szól majd. Több természetvédelmi területen ugyanis zavartalanul irtják az amúgy védett erdőket: a Domogled-Cserni és a Retyezát Nemzeti Parkokból lopott fát rossz minőségű bútorokhoz használják: „A nemzeti park fáiból csinálnak olcsó bútorokat az egész világnak” – mondta Gabriel Paun, az Agent Green zöld civilszervezet aktivistája.

Fotó: Agent Green / Facebook

A Netflix stábja kereste fel Gabrielt, hogy feltérképezzék a folyamatot, de már a kutatómunkájuk során több fenyegetést is kaptak. Nem hátráltak meg, hanem inkább megnézték, hogyan megy a folyamat élesben, a nemzeti parkban tett kirándulásuk viszont drámai fordulatot vett:

Találkoztunk egy tolvajbandával, akiket már három hónappal ezelőtt feljelentettem. Amikor észrevettek, egyből kivágtak két nagy fát, hogy elzárják az utunkat. Aztán több kisebbet is kivágtak, hogy összetörjék vele a kocsinkat.

Valahogy sikerült megmenekülnünk sérülések nélkül, de mindenki nagyon félt” – mondta Gabriel, aki szerint a legszomorúbb az egészben az, hogy

a Csernei erdő az UNESCO világörökségének a része, ezt a címet viszont elveszíthetik az illegális fakitermelés miatt.

Az aktivista azt reméli, hogy a sorozat végre nemzetközi nyilvánosságot hoz az ügynek – bár a román média többször is foglalkozott az üggyel, ahogyan a nemzetközi sajtóból is felfigyeltek már a jelenségre. Október végén mi is beszámoltunk arról az esetről, amikor megöltek egy erdészt, aki a fatolvaj-maffia tagjait akarta lekapcsolni.