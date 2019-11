Eddig csak az Airbus Helicopters németországi gyárában mutatták be a sajtónak a Honvédség legújabb helikopterét, a cég H145M modelljét. Erről akkor kollégánk be is számolt kellő alapossággal itt. Most azonban bemutatták hazai terepen, a Budaörsi repülőtéren tartott bemutatót a Magyar Honvédség.