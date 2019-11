A brit haditengerészet két nagy repülőgép-hordozót építtetett, az egyik a HMS Queen Elizabeth éppen Amerikai partjainál található, a HMS Prince of Wales azonban Portsmouth kikötőjébe futott be a nézelődők nagy örömére.

A hajó a tervek szerint a haditengerészeti feladatok mellett humanitárius feladatokat is ellát majd, és most már az is kiderült, hogy mit esznek a rajta szolgáló tengerészek.