Persze a falbontós játék mint műfaj nem egy bonyolult zsáner, nem véletlenül talála ki Steve Wozniak már 1976-ban (akivel egyébként nemrég volt interjúnk). Adott egy csúszkaszerű ütő, egy labda, és egy csomó tégla; az ütővel a labdát kell visszapattintani, a labdával meg a téglákat eltalálni - ez az alap, Woz mester játéka, a Breakout ezt már tudta. Aztán később a Breakoutnak csomó továbbfejlesztése született, például a Krakout, az Arkanoid, a C64-es Traz vagy a DOS-os TwinBlok. És hát a műfaj 2019-re sem halott, erre bizonyíték a Beautiful Bricks, ami nemrég jelent meg Steamen, és elég jó kritikákat kapott.

A fejlesztő ReadyWolf azt a szemléletet követte, hogy a látványvilágot meghagyta a 8-bites érában, a játékmentet viszont felturbózta. Van itt négyszemélyes kooperatív mód, de lehet egymás ellen is játszani, akadnak mindenféle spéci játékmódok, főszörnyek, 230 pálya, 40 különböző felszedhető fejlesztés, repülő ütők, óriási bontógolyó, őrület. Leszedtem, kipróbáltam, első gyorstesztem alapján nem sajnálom rá azt a 6,60 eurót, amit kiadtam érte. Wozniakkal kezdtem, vele is fejezem be: Woznak barátja, Steve Jobs szerezte a Breakout-melót, de elhallgatta azt a részletet, hogy a tervezéskor megspórolt csipekért bónusz jár. És mivel Woz remek munkát végzett, Jobs több mint ötezer dollárt tett zsebre pluszban - amiről elfelejtett szólni a barátjának.