Olyan dolog történt a harmadik legnagyobb amerikai városban, Chicagóban, amire már nagyon régóta nem volt példa. Eltelt egy teljes nap lövöldözés nélkül. Ez nem rekord, azt ugyanis tavaly március 21-én állították be, akkor 28 órán át nem sérült meg senki lövöldözésben.

A teljes lakossági és hatósági tűzszünet vasárnap este 2 perccel 10 óra után kezdődött és egészen kedd délutánig tartott, 3 perc híján háromnegyed 1-ig.

Ez azt jelenti, hogy egész hétfőn nem volt sérüléssel járó lövöldözés a városban!

A szünetet egyébként komoly alvilági leszámolás előzte meg, 14 ember sérült meg a vasárnap esti lövöldözésben, köztük egy 17 éves fiú is. Ennél is szomorúbb, hogy a 26 órán át tartó lövöldözésmentességet is egy fiatal, 15 éves fiú hátba lövésével oldották fel.

A harmadik legnagyobb amerikai városban ugyanis annyira megszokottá váltak a lövöldözések, hogy már csak akkor kapják fel az emberek a fejüket, ha egy-két napon belül még ottani mércével mérve is szokatlanul sok áldozatot követelnek. (Fox)