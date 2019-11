Pár hete vezette be a Burger King világszerte a Rebel Whopper nevű, vegán húsutánzattal készülő hamburgerét – amit már Magyarországon is lehet kapni, mi meg is kóstoltuk– Amerikában máris bíróságig vezető botrány van a dologból. Egy vegán vásárló ugyanis perre megy, miután megtudta, hogy a 100 százalékban húsmentes hambi igazából még sem tekinthető teljesen, ezer százalékosan és minden mérce szerint vegánnak.

Az atlantai vásárló örömmel olvasta a neten, hogy a Burger King előállt a húsmentes burgerrel, el is ment és gyorsan vett egyet, majonéz nélkül, mert ugye abban tojás van. Meg is ette, amit viszont nagyon megbánt, mikor megtudta később, hogy

a vegán pogácsákat ugyanazon a sütőlapon sütik, mint a marhahúsosakat

vagyis az ő, elvileg 0 százalékban állati eredetű hamburgere mégiscsak érintkezett halott állatokkal, még ha közvetve is. Ezt amúgy a Burger King nem is tagadta, az ellenkezőjét sem állította, sőt, a honlapján a Guardian szerint szerepel, hogy aki teljesen húsmentesen enné a műhúsos Whoppert, annak meg tudják oldani. Viszont a perelő fogyasztó szerint őt senki nem tájékoztatta, így átverve érzi magát, és minden vegán nevében perre megy a céggel. Biztos a vegán szuperképességeit félti a vegánrendőrségtől.