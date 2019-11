Vannak olyan ötletek, amik papíron marha jól néznek ki, de a valóságban nem pont úgy sülnek el, ahogy azt tervezte az ember. Pont ilyennek tűnik az a dél-dakotai drogellenes kampány, aminek az a fő szlogenje, hogy "I'm on meth", vagyis kb.

metamfetamin-függő vagyok.

Nem vicc, tényleg erre van felhúzva az egész, az állam kormányzója itt beszél arról, hogy miért ezt választották szlogennek, és itt egy csomó kép is a kampányhoz.

Fotó: Summit News

A legjobb, hogy a dologban amúgy van ráció. Az "I'm on it" azt is jelentheti, hogy rajta vannak az ügyön, vagyis foglalkoznak vele, és a szlogen a függők őszinteségére is utalhat, de ahogy azt többen kiemelték, mindezek ellenére azért nem tűnik túl jó döntésnek a kormányzóval kimondatni azt, hogy metamfetamin-függő. Az mindenesetre biztos, hogy a problémára tutira sikerült felhívni ezzel a figyelmet.

(via)