Rene Lopez egy amerikai élelmiszercég fuvarosaként dolgozik. A minap épp a massachusettsi Barnstable utcáin vezetett az útja, amikor észrevette, hogy egy idős nő szeretne átkelni a túloldali járdára. Erre gondolkodás nélkül megállt a (lámpa és zebra nélküli) kereszteződés előtt, kipattant az autójából, és átsegítette a nőt az úton.

A férfit se az nem zavarta, hogy épp a munkaidejét tölti, se az, hogy a teherautója mögött elég szép sor kezdett feltorlódni, ahogy ez egy épp arra autózó nő Facebookra feltöltött videóján is látszik:

Lopez végül több fronton is jól jött ki a történetből, mert nemcsak az idős nő volt neki hálás, a videó nyomán az interneten is hőssé válhatott 15 percre, és még a munkáltatója is büszkén osztotta tovább a videót.