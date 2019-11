Néhány felesleges információ, amelyet bedobhat, ha mindenkinek el akarja venni a kedvét a kvízektől. A mai téma: nemzeti himnuszok.

A világnak egyetlen költője van, aki két országnak is írt himnuszt. Na ki?

Hát, Rabindranat Tagore. Oké az egyik akkor India, de melyik a másik? Banglades.

Milyen nemzetiségű írta az albán himnusz zenéjét?

Román.

Melyik ország himnuszát írta meg háromszor is ugyanaz a szerző?

Szovjetunió/Oroszország. Az Oscar-díjas Nyikita Mihalkov apja, Szergej Mihalkov.

Miben közös a himnusz zenéjét tekintve Bahrain, az Egyesült Királyság, Spanyolország, Liechtenstein, Lengyelország?

Himnuszaiknak nincsen ismert zeneszerzője.

Van egy dal, amely két országnak is himnusza volt. Melyik kettőé?

Az egyik az NSZK volt, nem hivatalos himnusznak használta, 1949 és 1952 között. A dal címe: Ich hab' mich ergeben. Na de van egy ország, amelyiknek most is ez a himnusza! Esetleg Liechtenstein? Luxemburg? – hangoznának az esélyesnek tűnő tippek. Hát nem! Annyira nem, hogy elképesztő. Az Ich hab' mich ergeben dallama Mikronézia himnusza!!! Váratlan emléke annak, hogy errefelé egy ideig Németországnak is volt gyarmata.