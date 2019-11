Ha egy világtérképre nézünk, megszoktuk, hogy olyan nézetet látunk, amin a földgömb úgymond vízszintesen van kiterítve, ez az úgynevezett Mercator-térkép. Bal oldalon az amerikai kontinens, aztán jön Európa és Afrika középen, a jobb szélen pedig Ázsia figyel, lent valahol pedig Ausztrália. Persze ez is, mint minden térkép torzítás, hiszen lehetetlen sík felületre vetíteni pontosan a Földet.

De hát a Föld gömbölyű így aztán más irányból is megközelíthetjük a dolgot. A kínaiak már ki is találtak egy világhatalmi pozíciójukhoz jobban passzoló nézetet. Maga Kína neve is Középső Királyságot jelent, így magukat mindig is a középpontban helyezték el. Egy 1602-ben, a kínai császár felkérésére készült, a jezsuita misszionárius Matteo Ricci által rajzolt térkép is ezt erősítette meg. A térkép közepén Kína volt, míg Amerika a jobb szélre keveredett.

A néhány helyen már megrajzolt, vertikális térkép hagyja Kínát középen, míg Amerika a térkép felső és alsó részén nyomorog. Lehet ezt pszichológiai hadviselésnek is venni, de másrészről nem hülyeség az átforgatott térkép. Az északi és déli pólus, illetve a tengereik jóval könnyebben átláthatóak, és mivel arra számítanak, hogy 2050-re a felmelegedés miatt is az Északi-sark felé új tengeri utak nyílnak, már érdemes megbarátkozni ezzel a nézettel és a hajózási navigációit is ehhez igazítani. Ha bejönnek a számítások, akkor akár három héttel is rövidülhetnek a Kínai és Európa közötti hajóutak, ráadásul sokkal nagyobb hajók is közlekedhetnek majd arra.

(via Bigthink.com)