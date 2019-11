Ha valaki a politikára éhes ismerősének keres karácsonyi ajándékot, akkor meg is találta: Who Dis? címmel elkészült a politikuskeresős társasjáték. Ez a klasszikus arckeresős-lecsapkodós társas egyik változata, amit itthon is inkább Guess Who?-ként ismertek, és Charlest, Mariát vagy a tojásfejű Billt kellett megtalálni benne gyorsabban, mint az ellenfél.

Fotó: whodis.shop

Csak itt most Rogán Antalról, Mészáros Lőrincről, Soros Györgyről, Karácsony Gergelyről és a magyar közélet más fontos figuráiról kell véleményt mondanunk, hogy szerintük milyen fejük van, ezért a játék valószínűleg különösen ideális arra, hogy összehozza a család kormánypárti és ellenzéki tagjait.