Meglepően praktikus húzással rukkolt elő a kormány, ahhoz mérhető, egyértelmű sikerre ítélt, mint a remek hungarikumos megoldásuk: öt év múlva felvisznek valakit nekünk az oroszok a Nemzetközi Űrállomásra, lesz egy új magyar űrhajós!

Alig kerül pénzbe (remélhetőleg) és rengetegen nagyon boldogok lesznek tőle. Bár kutatási szempontból nincs különösebb értéke, de nagy örömet szerzünk mindenkinek, akinek az űrhajósok nemzetisége fontos. Kis ország vagyunk, de azért egy állampolgárunk csak ott lesz megint, na, ahol nem olyan sok ország állampolgára járt. Küldjék a többiek a gépeket, robotokat, mi egy hús-vér magyarral reprezentálunk.

Mert ez hiányzik nekünk, egy kis sikerélmény, amikor azt mondják nekünk, hogy: jól mozogtál... Ez nagyon hiányzik.

- idézhetjük Lezsák Sándort. Ha ez hiányzik, akkor pedig az ilyesmi, szakkifejezéssel élve alacsonyan függő gyümölcsöket muszáj leszakítani, mert biztosan növeli majd a társadalmi jólétet. Viszont nem lenne jó az utolsó pillanatban kapkodni, ezért mihamarabb el kéne kezdeni gondolkozni azon, hogy ki menjen.

Elsőnek rögtön adódik a legolcsóbb megoldás, hogy egy kipcsak űrhajóst kinevezünk magyarnak, és meg is vagyunk. Rizsikov alezredes például tatárföldi, 2017-ben jött vissza az űrből, vele rögtön kész is lennénk. Egy barátom szerint nem kizárt, hogy már be is van jelentve egy faluba az ukrán határ mellé és szavazott is.

Vagy most, hogy a túl buzis Eurovíziótól megrettent a kultúrpolitika, kicsit funkciótlanná vált a Dal nevű műsor a köztévén. Valljuk be, azért az se hangzik rosszul, hogy saccra egy álllamilag tolt, harmadvonalbeli tehetségkutatós énekest kilőhetnénk az űrbe. Vagy lehetne egyből Pataki Attila, hiszen ő már eleve napi kapcsolatban van az űrlényekkel. Segítsen eldönteni!