A cicás taxinak tulajdonképpen extra szolgáltatása, hogy időnkén apró macska mancsok gyalogolnak át az utasokon. Az ukrán taxisofőr azt mondja, amikor azon gondolkozott, mi tehetné otthonosabbá az autóját három dolog jutott eszébe:

meleg takaró, cica, egy csésze tea

Innen egyenes volt az út odáig, hogy megszülessen az elhatározás: azzal válik egyedi taxissá, hogy macskát is magával a munkahelyére. Az sajnos nem derül ki a Reuters alábbi videójából, hogy a cicás utazás mellé végül is jár-e most még tea, meg takaró is.