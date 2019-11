Ha megható reklámokat keresünk, elég kivárni a karácsonyi időszakot, ilyenkor ugyanis tucatszámra jelennek meg a könnygerjesztő filmek: most épp az amerikai kábeltévé-szolgáltató, az Xfinity tett közzé egy ilyet. A cég E.T. és Elliott találkozását mutatja be 37 évvel az első után.

A földönkívüli az esti/éjszakai órákban érkezik meg Elliotthoz (a férfit az eredeti szereposztás szerinti – akkor még gyerek – színész, Henry Thomas játssza), akinek már családja van, írja a Deadline.com. A film összes legendás jelenetét megidézi a reklám, amit csütörtöki megjelenése óta 1,8 millióan néztek meg. Többet pedig nem is mondanánk róla, inkább mutatjuk.