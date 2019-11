A Google tanúsága szerint november elején kezdett felfutni, és úgy istenigazából két napja robbant be a közösségi média legújabb egészségtrendje. Konkrétan ez:

A perineum sunning, vagyis ánusznapoztatás hívei azt mondják, fél óra napfény a hátsó bejáratra annyi D-vitamint visz be a szervezetbe, mintha egész nap süttettük volna magunkat a napon, megakadályozza a csí szivárgását, meg harmónia, meg a természettel való összefonódás meg ilyesmik. Nem vicc, komolyan tele van ilyenekkel az Instagram, a nép meg lájkolja, mintha nem lenne holnap, ha nem hiszi, erre tessék, vagy erre, vagy erre, vagy erre. Mivel ezek a jóemberek egytől egyik magasan képzett egészségügyi szakemberek, bízvást hihetünk is nekik. Á, csak vicceltem, ZS-kategóriás wellness-influencerek, akik két tucat lájkért képesek totál hülyét csinálni magukból. Valódi bőrgyógyászok szerint semmi alapja nincs a seggnapoztatás állítólagos pozitív hatásainak, viszont odalenn különösen érzékeny az ember bőre, és nagyon nem jó ötlet megkockáztatni, hogy akár egy kicsit is leégjen.