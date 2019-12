Az MTI szerint tényleg ezt mondta Palkovics miniszter. Ennek igazolására egy nagyon rafinált mutatót talált. Méghozzá azt, hogy az ipar által előállított hozzáadott értékben a high-tech szektor részaránya megközelíti a 70 százalékot, ami Németország szintjével azonos. Lengyelországban ez az arány 20 százalék, tette hozzá.

Ami nagyon érdekes, annyi gond van vele, hogy ha nálunk dobozolnak egy köteg kábelt, vagy szerelnek össze képzetlen munkások egy tévét, az is a high-tech szektorhoz számolódik, de ezektől még nem feltétlenül kéne "high-tech pályán" éreznünk magunkat. Ha az Apple átteszi az összeszerelő üzemeit Bangladesbe, attól még talán korai lenne high-tech pályán érezniük magukat a helyieknek.

Az talán értelmesebb mutatónak tűnik, hogy mekkora a hazai cégek hozzáadott értéke egy-egy termékben. Emellett a high-tech pálya jobb helyeken messze nem csak az ipart jelenti.

De így nagy változás állhatott be rövid idő alatt, két éve még ugyanis Orbán is azon szörnyülködött, hogy milyen alacsony a magyar hozzáadott érték az exportált termékeinkben. (Azt most félretéve, hogy Orbán meglátása szerint Magyarország agrárország, és mindig az is marad)

Mindenesetre, ha tényleg high-tech pályájúnak érezzük Magyarországot, akkor azt kéne sürgősen megoldani, hogy tanuljon meg olvasni a magyar diákok azon negyede is, akiknek ezt eddig nem tudtuk biztosítani. Nagyon nehéz lesz funkcionális analfabétaként érvényesülni a high-tech országunkban, lényegében mindenhez kell tudni magabiztosan olvasni, nem jó ötlet lemondanunk a szegényebb gyerekekről.