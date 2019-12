Nemhogy magyar díjazottja, de korábban még magyar jelöltje sem volt a Nemzetközi Emmy-díjnak, már csak ezért is hatalmas dolog, hogy Gera Marina elnyerte a díjat az Örök tél című film főszerepéért. Még néhány napig az Örök tél is megtekinthető teljesen ingyen, jó minőségben a közmédia honlapján, de véletlenül úgy jött ki a lépés, hogy a színésznő következő filmjét is pont most mutatják be.

Miklauzic Bence tévéfilmjét, a Nino bárkáját december 3-án, kedden 22:30-kor vetíti a Duna TV (és utána elérhető lesz ez is online egy ideig), szóval már csak az Emmy-díjas magyar színésznő miatt is érdemes rászánni azt az egy órát.

Persze nem csak miatta. A Nino bárkája főszerepét Znamenák István játssza: egy lepukkant, külvárosi vendéglőt vezet, és úgy próbál megmenekülni a csődtől, hogy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáért járó támogatást vesz fel, meg hát muszájból ezzel együtt három megváltozott munkaképességű embert is. Gera Marina karaktere Tourette-szindrómás, Cserna Antalé amnéziás, Baki Dánielé pedig kerekesszékes: ők próbálnak valahogy kijönni a finoman szólva sem túl illedelmes Znamenákkal, ami persze eleinte nem megy könnyen, de azért mégis egymásra tudnak hangolódni így négyen, minden körülmény és hiba ellenére.

A Nino bárkája kedves, szerethető tévéfilm egy kicsit az Életrevalók stílusában és szellemiségében. És kivételesen olyasvalami, aminek tényleg helye van egy közszolgálati tévén: az elfogadásról és a toleranciáról szól. Hátha megnézni valaki a köztévé üzemeltetői közül is.