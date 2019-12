Ha van játékos az NBA-ben az elmúlt 20 évből, aki szupersztárként gyakorlatilag semmit nem tudott elérni, az Carmelo Anthony. A játékos minden idők talán legerősebb draftján harmadikként kelt el 2003-ban LeBron James és Darko Milicic mögött, és hiába lett 10-szeres allstar, egyszeres pontbajnok és a éveken át a New York Knicks arca, csapatban soha semmit nem tudott nyerni, ha nem vesszük ide a válogatottat, amivel három olimpiát is behúzott, de hát az amerikaiaknál az a csoda, ha nem nyernek meg válogatott szinten mindent kosárlabdában.

Anthony Denverben és New Yorkban is meghatározó játékos volt, de az utóbbi években kezdett nagyon elmenni mellette a mezőny, és nem csak a kora, hanem a játékstílusa miatt is, ami nem igazán illeszkedett már a mai gyors, sokat futó, távoli dobásokra alapuló NBA-be. 2017-ben el is cserélte őt végül a hosszú évek óta vicc kategóriába tartozó New York Knicks, de sem Oklahomában (ahonnan úgy cserélték el Atlantába, hogy azonnal kivásárolták a szerződéséből és kirúgták), sem később Houstonban nem tudta megállni a helyét, pedig utóbbi esetén elég nagy reményeket fűztek hozzá. Innen még átkerült Chicagóba, de ott sem kellett senkinek.

Anthony 2019 februárja óta csapat nélkül tengődött, és nagyon úgy tűnt, hogy sem emberileg, sem szakmailag nincs már szüksége a ligának, hiszen 35 évesen maximum kiegészítőember lehetne csak, amire Anthony feltűnően nem volt hajlandó sehol, mióta elcserélték New Yorkból.

Most a Bleacher Report írja, hogy Anthony már a visszavonulására készült, annyira nem kellett sehova, pedig azért ő egy olyan kaliberű játékos volt, aki többet érdemelt annál, hogy a karrierje végén simán csak lemorzsolódjon, és ne kapjon valami extra búcsúztatást. Ekkor jött az utóbbi évekhez képest csak szenvedő Portland Trail Blazers, akik szerződést adtak a veteránnak sokak őszinte megdöbbenésére. Ehhez képest Anthony két héttel később már a nyugati konferencia legjobb játékosa lett a héten, három meccsen 67 pontot szerzett, 17,7 pontot átlagolt és 6 lepattanót. Ugyan már sosem lesz az a klasszis, mint korábban, de ettől függetlenül az idei év egyik legkedvesebb sztorija, hogy a már mindenhol leírt, lenézett, elfeledésre kárhoztatott Anthony az utolsó utáni pillanatban visszatért, és végre elfogadta, hogy már nem ő az alfahím egyik csapatban sem, sőt, végre megbarátkozott a cserepad gondolatával is.

Ilyen felfogással pedig még simán lehet benne 2-3 év, ha a nála négy évvel korábban a ligába érkező Vince Carter még 42 évesen is aktív az Atlanta Hawksban.