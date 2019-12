Ahmed Best vezeti a Disney+ streamingfelületre gyártott Star Wars: Jedi Temple Challenge nevű kvízjátékot, írja a CoS. Hogy ki az az Ahmed Best?

Ő az a színész, aki Jar Jar Binks karakterét alakítja a Csillagok háborúja: Baljos árnyak-ban.

Na, már most. Jómagam nem vagyok nagy rajongója a Star Wars-filmeknek, de egy cikk miatt pont mostanában kezdtem újranézni az összeset, és épp most tartok a Baljós árnyaknál. Az a film 1999-ben jött ki, amikor kemény 11 éves voltam, és az én fejemben akkor Jar Jar egy vicces kis figura volt a sok zord, fénykardozós figura között. Aztán idősebb lettem, és szembesültem azzal, hogy Ed Sheeran Trónok harcás cameója tudott csak ehhez hasonló gyűlöletet kiváltani rajongokból, de megkockáztatom azt is, hogy nincs megvetettebb filmes karakter a világon Jar Jarnál.

És minden gyűlölet indokolt. Mai fejjel nézve egészen elképesztő, hogy George Lucas és a stúdió hogy gondolhatta komolyan, hogy egy ilyen idióta, irritáló, indokolatlan, infantilis izét kell ennyit szerepeltetni szerencsétlen Liam Neeson és Ewan McGregor mellett. Gyűlölöm Jar Jart, és gyűlölök mindenkit, aki segédkezett a létrehozásában. Mint például Ahmed Best.

Szóval ez az Ahmed Best vezeti majd a Disney kvízműsorát, amelyben kicsik fognak három jedijellemző alapján versenyezni: erő, tudás és bátorság. A '80-as, '90-es években elég népszerűek voltak a kölyökversenyek (lásd a Nickelodeonon anno futó Titkos templom legendái), szóval az ötlet nem feltétlenül hülyeség, de őszintén kérdezzük