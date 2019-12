Amikor áprilisban elnyerte a Szent-Györgyi Albert Orvosi díját, dr. Körmendy Szabolcs kalocsai tüdőgyógyász úgy döntött: a díjjal járó pénzjutalmat jótékony célra használja fel. Kétszázezer forintot egy-egy szervezetnek adományozott, a fennmaradó összeggel pedig elindít egy gyűjtést a kalocsai Szent Kereszt Kórház gyermekkórháza számára. Április óta másfél millió forintnál is többet tudott összeszedni, írja abaon.hu.

Egy fiatal apuka keresett meg azzal, hogy ő kezdeményezne gyűjtést egy vénaszkennerért. Kisbabájuk van, így megtapasztalta mennyire nehézkes a vérvétel

– nyilatkozta a lapnak korábban az orvos.

Az eszköz a vérvételt könnyíti meg, mivel infravörös lámpával világítja meg a bőrt, így láthatóvá válnak a vénák. „Attól függően, hogy milyen hullámhosszú fényről van szó, különböző mélységben elhelyezkedő vénákat tudunk vele megtalálni. Könnyebbé teszi az injekció beadását és a vérvételt, tehát kevésbé fájdalmas a gyerekeknek" – magyarázta a tüdőgyógyász a lapnak.

Az orvos hét gyűjtőhelyen hagyott urnákat, ezekből 250 ezer forint folyt be, többen külön keresték meg, míg volt olyan üzletek is, ahol hónapokig biztatták a vásárlókat az adományozásra. A tüdőgyógyász jelenleg még egy helyről vár adományt, ezután keresi majd fel a gyermekgyógyászokat, hogy felmérje a műszerigényeket. Nagyon úgy tűnik ugyanis, hogy az összegből nemcsak vénaszkennerre futja majd, hanem egy vagy több infúziós pumpára is.