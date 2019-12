Az elmúlt jó pár év hiphophdömpingje közül az egyik legnagyobb kedvencem Denzel Curry, aki egyaránt kényelmesen érzi magát old school és újhullámos vonalon is, sőt, ha kell, hibátlanul ad elő Rage Against the Machine-t is.

A floridai rapper most Flying Lotus producerrel állt össze egy közös dalra és klipre, aminek a Black Balloons Reprise lett az eredménye, és a produkcióra nem is lehet semmi panasz.