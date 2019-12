13 éves korában elhunyt Lady Gaga, Németország legszebb tehene, számolt be a dpa német hírügynökség a tehén gazdája, Henrik Wille közleménye nyomán. Nehéz egy mondatban összefoglalni Lady Gaga békés és különleges személyiségét, "talán a "once in a lifetime", kifejezés írja legjobban körül Gagát", mondta az észak-szászországi gazdálkodó az elhunytról.

A csodás Holstein-fríz tehén a gazda beszámolója szerint kifejezetten szerette a reflektorfényt, és 2013 óta egyik díjat nyerte a másik után. De nem csak pózolni szeretett, hanem tehéni kötelességeit is becsülettel ellátta, ugyanis nyolcszoros anya volt és élete folyamán több mint 125 ezer liter tejet adott. A legszebb német tehén rangos címét jelenleg a négyéves Alessja birtokolja, aki szintén a Holstein fajtából való.

Ruhe in Frieden, Lady Gaga!

(Traunsteiner Tagblatt)