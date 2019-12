A 17. kerületben van egy buszmegálló, ami mellett van egy sportpálya. Pontosabban, a kronologikus szempontok szerint rendeződve: van egy sportpálya, az RKSK sporttelep, ami mellett van egy buszmegálló. És valakinek volt annyi stílusérzéke, hogy akkor ez a buszmegálló már nézzen is ki valahogy – nézzen ki így:

Ezek után el se merem képzelni, milyen buszmegálló lesz majd az ugyanebben a kerületben 8 milliárd forintért (a tervek szerint annyiért, aztán ki tudja, hol lesz a vége) megépülő környezettudatos, multifunkciós sportcsarnoknál!

Frissítés: Több olvasónk is jelezte, hogy az országában viszont nem a rákosmenti az egyetlen (talán nem is az első) ilyen megálló. Mint írják, Szolnokon szintén van ugyanilyen kialakítású, aki nem hiszi, itt meg is nézheti.